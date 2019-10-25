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В 2019 году МВД зарегистрировало более 150 случаев нападения на журналистов

Новости » Общество    25.10.2019 - 12:35
В 2019 году МВД зарегистрировало более 150 случаев нападения на журналистов
Иллюстративное фото (facebook.com ternograd.te.ua)

В суд направили обвинительные акты в 10 уголовных производствах по 12 уголовным преступлениям

В течение 9 месяцев 2019 года следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений связанных с нападениями на журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дер (МВД).

Сообщается, что по результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах за 12 уголовных преступлений.

"В 156 уголовных правонарушениях в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. В остатке следственных подразделений по состоянию на 10 октября 2019 года находится 260 правонарушений указанной категории", - сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что готовы публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Соответствующее поручение дал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с председателем Национального союза журналистов Украины.

Также министр согласился обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения на журналистов.

Напомним, в 2019 году в Украине зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Также РБК-Украина сообщало, что 24 января на улице Промышленная неизвестные разбили автомобиль журналистов проекта "Стоп коррупции", применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами.

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Новости Украины нападениежурналистыМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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