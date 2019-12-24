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На суді у справі Шеремета погрожували журналістам, поліція відкрила справу

Новини » Політика     24.12.2019 - 20:49
На суді у справі Шеремета погрожували журналістам, поліція відкрила справу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У поліцію звернулися троє журналістів

У вівторок, 24 грудня, на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета активісти погрожували журналістам, через що згодом поліція відкрила кримінальну справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

У суді постраждали журналісти видання політичного відеоблогера Анатолія Шарія (Дмитро Кучер і Антоніна Бєлоглазова) та інтернет-ресурсу "Страна.юа" (Юлія Корзун). Активісти називали їх "проросійськими провокаторами" та змушували вигукувати українські гасла.

Активісти стверджують, що ресурс Шарія порочить ім'я підозрюваної у вбивстві Юлії Кузьменко, називаючи убивцею ще до того, як їй вручили підозру.

Як повідомили в поліції, до них із заявами звернулися троє журналістів

"Слідчі поліції Києва кваліфікували подію як погроза або насильство щодо журналістів і внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції Києва.

Санкція цієї статті передбачає покарання до п'яти років ув'язнення.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на інцидент. Він став на захист журналістів вищезгаданих видань.

"Всі ЗМІ, які працюють в Україні, є правильними! Якщо є претензії до матеріалів медіа - подавайте скарги в суд. А не влаштовуйте розбирання над беззахисними журналістами", - написав Томіленко в Facebook.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2019 році МВС зареєструвало понад 150 випадків нападу на журналістів. До суду направили обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях по 12 кримінальних злочинах.

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