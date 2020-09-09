На суді у справі Шеремета визначився склад присяжних

Фото: Павло Шеремет (wikimedia by Okras)

На суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета визначився склад присяжних. Жеребкуванням їх розділили на основних і запасних.

Про це повідомляє юридична компанія "СЕНС Україна", яка захищає підозрюваного Андрія Антоненка.

Повідомляється, що сьогодні система розподілу визначила трійку основних присяжних:

Григорій Фірсов

Наталія Глоба

Юрій Михайленко

Запасними присяжними будуть Юрій Федоренко та Людмила Яковенко.

Нагадаємо, суд відібрав присяжних для розгляду справи Шеремета ще минулого тижня. Всього на присяжних подавалися сім осіб, але одна з претенденток Ганна Чупіна взяла самовідвід, а другій, медсестрі Інні Крамаренко, відмовили після заяви про те, що "медики не можуть бути вбивцями".

Детальніше про те, як відбирали присяжних у справі Шеремета, читайте в репортажі РБК-Україна.

За версією слідства, виконавцями вбивства Шеремета є колишній військовослужбовець, музикант Андрій Антоненко, лікар Юлія Кузьменко та волонтер Яна Дугарь. На сьогодні під вартою перебуває тільки Антоненко. Йому й Кузьменко інкримінують те, що нібито вони заклали вибухівку під авто журналіста.