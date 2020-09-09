На суді у справі Шеремета визначився склад присяжних

На суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета визначився склад присяжних. Жеребкуванням їх розділили на основних і запасних.
Про це повідомляє юридична компанія "СЕНС Україна", яка захищає підозрюваного Андрія Антоненка.
Повідомляється, що сьогодні система розподілу визначила трійку основних присяжних:
Запасними присяжними будуть Юрій Федоренко та Людмила Яковенко.
Нагадаємо, суд відібрав присяжних для розгляду справи Шеремета ще минулого тижня. Всього на присяжних подавалися сім осіб, але одна з претенденток Ганна Чупіна взяла самовідвід, а другій, медсестрі Інні Крамаренко, відмовили після заяви про те, що "медики не можуть бути вбивцями".
Детальніше про те, як відбирали присяжних у справі Шеремета, читайте в репортажі РБК-Україна.
За версією слідства, виконавцями вбивства Шеремета є колишній військовослужбовець, музикант Андрій Антоненко, лікар Юлія Кузьменко та волонтер Яна Дугарь. На сьогодні під вартою перебуває тільки Антоненко. Йому й Кузьменко інкримінують те, що нібито вони заклали вибухівку під авто журналіста.