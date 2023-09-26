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Екс-голові Верховного суду зменшили розмір застави

Київ, Вівторок 26 вересня 2023 19:02
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Екс-голові Верховного суду зменшили розмір застави Фото: Всеволод Князєв, колишній голова Верховного суду України (facebook.com/supremecourt ua)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд вирішив зменшити розмір застави для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Як зазначають у суді, Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу сторони захисту на продовження арешту Князєва з можливістю внесення застави у розмірі 55 млн гривень.

"За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, зменшивши розмір застави до 45 млн гривень", - сказано в повідомленні суду.

Також наголошується, що рішення не підлягає оскарженню.

Арешт Князєва

Нагадаємо, 15 травня Князєв був спійманий на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Він став найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином.

Наступного дня пленум Верховного суду підтримав усунення Князєва з посади.

18 травня суд обрав екс-голові Верховного суду запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Її вже продовжували кілька разів.

Усі деталі справи Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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