Судді записуватимуть розмови з футболістами: ФІФА запровадила революційні новації на клубному ЧС

Під час Мундіалю арбітри почнуть впроваджувати деякі зі змін у правилах, ухвалених IFAB (Міжнародною радою футбольних асоціацій) та випробують революційні технології.

Головна новація – так звані Ref Cam: спеціальні камери, закріплені на арбітрах. Вони фіксуватимуть рішення рефері, пересування та розмови з футболістами. У ФІФА пояснюють, що це допоможе глядачам краще розуміти суддівські рішення, а також стане важливим навчальним інструментом для підготовки нових рефері.

"Це чудова нагода запропонувати публіці зображення з нової перспективи, під іншим кутом зору, – впевнений, голова суддівського корпусу ФІФА П'єрлуїджі Колліна. – Це також має навчальну мету для арбітрів. Можливість проаналізувати, що бачив суддя, важлива для оцінки прийнятого рішення та його контексту. Це новий досвід для мовників і корисний інструмент для підготовки суддів".

Тестування роботи Ref Cam уже проводилось в кількох міжнародних турнірах і в цілому отримало позитивні відгуки.

Ще одне важливе нововведення стосується боротьби із затягуванням часу воротарями. Відтепер, якщо голкіпер триматиме м'яч у руках більше 8 секунд, суддя матиме право призначити кутовий на користь суперника. Якщо голкіпер баритиметься зі вводом м'яча в гру, суддя подаватиме йому знак та розпочинатиме зворотний відлік.

Клубний Мундіаль: що відомо

Відбудеться з 14 червня до 13 липня 2025 року. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США. У турнірі візьмуть участь 32 клуби з усіх шести регіональних конфедерацій.

Від Європи зіграють 12 команд, серед яких дві, де виступають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна та лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна. Ще є лондонський "Челсі", але Михайло Мудрик на турнірі, скоріш за все, не зіграє через дискваліфікацію.

Також може отримати шанс потрапити на Мундіаль американський "Лос-Анджелес", до якого нещодавно приєднався Артем Смоляков.

Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях (у старому форматі) має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.