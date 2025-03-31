Ще один українець може зіграти на клубному чемпіонаті світу: шлях через суд та плей-офф

Американський "Лос-Анджелес", у складі якого грає український захисник Артем Смоляков, може доєднатися до учасників клубного Мундіаля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic .

Місце на турнірі звільнилось після того, як ФІФА виключила з числа учасників мексиканський "Леон". Причиною цього стало те, що клуб має спільного власника (Grupo Pachuka) з іншою командою-учасницею – мексиканською "Пачукою", а це заборонено регламентом змагань.

Тепер Міжнародна федерація футболу розглядає проведення одноматчевого поєдинку плей-офф між іншими представниками північноамериканської футбольної конфедерації. Шанс отримають американський "Лос-Анджелес", який поступився "Леону" у фіналі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ та мексиканська "Америка", в якої зараз найвище місце у клубному рейтингу конфедерації.

Втім, такий матч стане можливим, якщо "Леон" програє апеляцію в Спортивному арбітражному суді (CAS). Мексиканці рішуче відстоюють свої права в міжнародному судовому органі. Розгляд справи намічений на 23 квітня.

Якщо ж плей-офф відбудеться, його переможець потрапить на ЧС у групу D, разом з бразильським "Фламенго", англійським "Челсі" та "Есперансом" з Тунісу.

Клубний Мундіаль: що відомо

Відбудеться з 15 червня до 13 липня 2025 року. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США.

Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких дві, де грають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна та лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна. Ще є лондонський "Челсі", але Михайло Мудрик на турнірі, скоріш за все, не зіграє через дискваліфікацію.

Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях (у старому форматі) має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.