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Судьба Галущенко на посту министра зависит от подготовки к отопительному сезону, - источник

Новина українською →
Украина, Понедельник 22 августа 2022 13:31
Судьба Галущенко на посту министра зависит от подготовки к отопительному сезону, - источник Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Министр энергетики Герман Галущенко может покинуть свою должность в случае провала подготовки к отопительному сезону.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании".

Источники издания сообщили, что до отопительного сезона планов менять руководство Минэнерго нет. Однако дальнейшая судьба Галущенко будет зависеть именно от подготовки отрасли к зиме.

Как сообщало РБК-Украина, Юрий Витренко в ближайшее время может быть уволен из "Нафтогаза". Отставка главы НАК возможна в конце августа - начале сентября.

Герман Галущенко возглавляет Министерство энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля с апреля 2021 года.

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