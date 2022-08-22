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Доля Галущенка на посаді міністра залежить від підготовки до опалювального сезону, - джерело

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 13:31
Доля Галущенка на посаді міністра залежить від підготовки до опалювального сезону, - джерело Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Міністр енергетики Герман Галущенко може залишити свою посаду в разі провалу підготовки до опалювального сезону.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії".

Джерела видання повідомили, що до опалювального сезону планів міняти керівництво Міненерго немає. Однак подальша доля Галущенка залежатиме саме від підготовки галузі до зими.

Як повідомляло РБК-Україна, Юрій Вітренко найближчим часом може бути звільнений з "Нафтогазу". Відставка глави НАК можлива в кінці серпня - на початку вересня.

Герман Галущенко очолює Міністерство енергетики в уряді Дениса Шмигаля з квітня 2021 року.

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