Доля Галущенка на посаді міністра залежить від підготовки до опалювального сезону, - джерело

Міністр енергетики Герман Галущенко може залишити свою посаду в разі провалу підготовки до опалювального сезону.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії ".

Джерела видання повідомили, що до опалювального сезону планів міняти керівництво Міненерго немає. Однак подальша доля Галущенка залежатиме саме від підготовки галузі до зими.

Як повідомляло РБК-Україна, Юрій Вітренко найближчим часом може бути звільнений з "Нафтогазу". Відставка глави НАК можлива в кінці серпня - на початку вересня.

Герман Галущенко очолює Міністерство енергетики в уряді Дениса Шмигаля з квітня 2021 року.