Судьба "долга Януковича" на 3 млрд долларов может решиться осенью, - министр юстиции

"Да - следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле", - сказал он.

В то же время министр отметил, что почти не может разглашать информацию по делу и комментировать возможные решения.

"Это дело ведет - уникальный случай - Министерство финансов, не мы. Учитывая, что вопрос очень сенситивное, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело относительно шансов и о возможных решениях", - пояснил он.

Малюська рассказал, что есть три возможных пути. РФ хочет, чтобы осталось в силе решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре.

Другие варианты - в пользу Украины. То есть либо перейти в полный судебный процесс, чтобы исследовать все доказательства и аргументы Украины в этом деле. Это означает, что дело еще слушаться минимум несколько лет.

Еще один возможный вариант - остановить процесс до решения в другой международной судебной инстанции, что также означает остановку рассмотрения на некое "чрезвычайно длительное неустановленное время".