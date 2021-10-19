RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Доля "боргу Януковича" на 3 млрд доларів може вирішитися восени, - міністр юстиції

Автор: Олександр Білоус

Високий суд Лондона може вирішити питання "боргу Януковича" перед Москвою на 3 млрд доларів. Засідання суду відбудеться восени цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра юстиції Дениса Малюськи в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Так-наступне засідання буде восени, і воно може бути останнім у цій справі", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що майже не може розголошувати інформацію у справі та коментувати можливі рішення.

"Ця справа веде - унікальний випадок - Міністерство фінансів, не ми. Враховуючи, що питання дуже сенситивне, я волів би, щоб Мінфін коментував цю справу щодо шансів і про можливі рішення", - пояснив він.

Малюська розповів, що є три можливі шляхи. РФ хоче, щоб залишилося в силі рішення першої інстанції про стягнення коштів за спрощеною процедурою.

Інші варіанти - на користь України. Тобто або перейти в повний судовий процес, щоб дослідити всі докази і аргументи України в цій справі. Це означає, що справа ще слухатися мінімум кілька років.

Ще один можливий варіант - зупинити процес до рішення в іншій міжнародній судовій інстанції, що також означає зупинку розгляду на якийсь "надзвичайно тривалий невстановлений час".

Нагадаємо що в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України Російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Янукович