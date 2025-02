У Судані військовий літак впав неподалік житлових будинків, є жертви

За даними ЗМІ, авіакатастрофа літака "Антонов", ймовірно, сталася з технічних причин. Також ЗМІ писали про те, що літак врізався в житловий будинок

Повідомляють про 19 загиблих, серед яких - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир у Хартумі. Постраждалих було доставлено в лікарню, а пожежникам вдалося локалізувати вогонь на місці аварії.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg