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У Судані військовий літак впав неподалік житлових будинків, є жертви

Середа 26 лютого 2025 10:44
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У Судані військовий літак впав неподалік житлових будинків, є жертви Ілюстративне фото: у Судані військовий літак впав неподалік житлових будинків (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Військовий літак зазнав аварії в Судані під час зльоту з авіабази Ваді-Сейдна на захід від столиці Хартума. Відомо про десятки загиблих, серед яких військові та цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За даними ЗМІ, авіакатастрофа літака "Антонов", ймовірно, сталася з технічних причин. Також ЗМІ писали про те, що літак врізався в житловий будинок

Повідомляють про 19 загиблих, серед яких - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир у Хартумі. Постраждалих було доставлено в лікарню, а пожежникам вдалося локалізувати вогонь на місці аварії.

"Один із наших літаків зазнав аварії під час зльоту з аеропорту Ваді-Сейдна ввечері 25 лютого", - повідомили у Збройних силах Судану, визнавши, що загиблі та поранені є і серед цивільних.

Наразі жодних додаткових подробиць про тип літака, кількість жертв або причину аварії поки не надходило.

Авіакатастрофа у Вашингтоні

Нагадаємо, 29 січня у Вашингтоні в повітрі зіштовхнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 та військовий гелікоптер UH-60 Black Hawk. Уламки бортів впали до річки Потомак.

У катастрофі загинули 67 людей - 60 пасажирів і 4 члени екіпажу цивільного борту, а також троє військових, що перебували на борту гелікоптера.

Детальніше про авіакатастрофу у Вашингтоні, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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