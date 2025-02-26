У Судані військовий літак впав неподалік житлових будинків, є жертви

Військовий літак зазнав аварії в Судані під час зльоту з авіабази Ваді-Сейдна на захід від столиці Хартума. Відомо про десятки загиблих, серед яких військові та цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За даними ЗМІ, авіакатастрофа літака "Антонов", ймовірно, сталася з технічних причин. Також ЗМІ писали про те, що літак врізався в житловий будинок

Повідомляють про 19 загиблих, серед яких - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир у Хартумі. Постраждалих було доставлено в лікарню, а пожежникам вдалося локалізувати вогонь на місці аварії.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) February 26, 2025

"Один із наших літаків зазнав аварії під час зльоту з аеропорту Ваді-Сейдна ввечері 25 лютого", - повідомили у Збройних силах Судану, визнавши, що загиблі та поранені є і серед цивільних.

Наразі жодних додаткових подробиць про тип літака, кількість жертв або причину аварії поки не надходило.

Авіакатастрофа у Вашингтоні

Нагадаємо, 29 січня у Вашингтоні в повітрі зіштовхнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 та військовий гелікоптер UH-60 Black Hawk. Уламки бортів впали до річки Потомак.

У катастрофі загинули 67 людей - 60 пасажирів і 4 члени екіпажу цивільного борту, а також троє військових, що перебували на борту гелікоптера.