У Судані відбувся повний блекаут: у чому причина

Гребля Мерове, яка живить більшість регіонів Судану, зіткнулася з аварією, у зв'язку з чим сталося знеструмлення 45-мільйонної країни.

На даний момент електрика поступово повертається до міст Судану.

Зазначається, що сектор електроенергетики країни страждає від колапсу та відсутності періодичного технічного обслуговування після того, як підтримка Судану була припинена через воєнний переворот 25 жовтня минулого року.

Працівники сектору енергетики влаштували серію страйків через погіршення заробітної плати, але місяць тому влада все ж таки задовольнила їх.