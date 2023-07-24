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У Судані розбився літак: є загиблі та поранені

Фото: у Судані розбився літак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Судані розбився цивільний літак виробництва концерну "Антонов", внаслідок аварії загинуло щонайменше 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Hadath.

Повідомляється, що серед загиблих було 4 солдати армії Судану. Катастрофа сталася в аеропорту Порт-Судана. Влада зазначає, що літак розбився через технічну несправність під час зльоту.

Також відомо, що в аварії літака вижила дитина, отримавши невеликі травми. Примітно, що аеропорт Порт-Судана на сході Судану не постраждав від війни, яка йде з 15 квітня між армією та Силами оперативної підтримки.

Як повідомив кореспондент телеканалу "Аль-Арабія", потерпілих в аварії було переведено до лікарні Порт-Судану для лікування. За попередніми даними, у цивільному транспортному літаку виробництва концерну "Антонов" перебували близько 20 осіб, у тому числі цивільні та військовослужбовці.

Бої у Судані

У Судані вже кілька місяців тривають бойові дії. На початку червня, у столиці країни Хартумі, через бої у місті загинули щонайменше 60 дітей у притулку. Вони опинилися у пастці, не мали їжі та води.

За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 25 млн осіб у країні зараз потребують допомоги та захисту. Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Судан перебуває на порозі повномасштабної громадянської війни і висловив "глибоке занепокоєння".

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СуданАНТК им. Антонова