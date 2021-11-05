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В Судане военные согласились освободить министров после переговоров с ООН и США

Автор: Наталья Скороход

Главнокомандующий армией Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан приказал освободить четырех министров, арестованных в день государственного переворота 25 октября. Правда, такое решение он принял после того, как вмешались ООН и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

25 октября военные в судане распустили правительство, арестовали гражданских лидеров и ввели чрезвычайное положение. После этого появились сообщения о том, что арестованы министры сверженного военными правительства.

4 ноября Бурхан приказал освободить 4 министров Судана - Хамзу Балула (информация и культура), Хашема Хассабаррассула (телекоммуникации), Али Джеддо (торговля) и Юсефа Адама (молодежь и спорт). Правда, дата освобождения неизвестна. При этом премьер-министр Судана Абдалла Хамдок сейчас находится под домашним арестом.

Решение об освобождении министров, скорее всего, ускорило иностранное вмешательство. После переворота с Бурханом говорили генсек ООН Антонио Гутерриш и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Гутерриш призвал своего собеседника освободить арестованных и срочно восстановить гражданское правительство.

Блинкен говорил 26 октября с премьер-министром Абдаллой Хамдоком.

Напомним, что в Судане военные ввели чрезвычайное положение и распустили парламент. Также арестовали премьера и других чиновников.

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Судан