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Переворот в Судане: США заморозят финансовую помощь стране

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Вашингтон, Понедельник 25 октября 2021 22:20
Переворот в Судане: США заморозят финансовую помощь стране Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США заморозят финансовую помощь властям Судана в связи с государственным переворотом. Речь идет о 700 млн долларах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, в связи в государственным переворотом в Судане США ставят на паузу предоставление стране финансовой помощи на сумму 700 млн долларов. Прайс отметил, что эти деньги предназначались для экономической поддержки страны и демократических преобразований.

"Мы ставим на паузу всю сумму", - уточнил представитель Госдепартамента.

Напомним, утром 25 октября в Судане военные совершили попытку государственного переворота. В стране введено ЧП и распущено правительство.

Отметим, на фоне событий в Судане МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.

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