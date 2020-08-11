В Судане из-за сильных ливней погиб 21 человек

Одним из наиболее пострадавших оказался столичный штат Хартум
В Судане в результате проливных дождей погиб 21 человек и еще 16 получили различные травмы. Национальный совет страны призвал людей, которые проживают вблизи реки Нил или других водоемов, придерживаться необходимых предостережений во время сезона дождей.
Как сообщается, нынешний сезон дождей в Судане привел к полному разрушению 4726 домов и повреждении еще 4628 помещений. Одним из наиболее пострадавших оказался столичный штат Хартум.
Отметим, Судан регулярно сталкивается с проблемой проливных дождей с июня по октябрь.
Напомним, в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, по меньшей мере 31 человек погиб, и еще 11 человек считаются пропавшими без вести.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение задело более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.