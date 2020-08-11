В Судане из-за сильных ливней погиб 21 человек

В Судане в результате проливных дождей погиб 21 человек и еще 16 получили различные травмы. Национальный совет страны призвал людей, которые проживают вблизи реки Нил или других водоемов, придерживаться необходимых предостережений во время сезона дождей.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, нынешний сезон дождей в Судане привел к полному разрушению 4726 домов и повреждении еще 4628 помещений. Одним из наиболее пострадавших оказался столичный штат Хартум.

Отметим, Судан регулярно сталкивается с проблемой проливных дождей с июня по октябрь.

Напомним, в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, по меньшей мере 31 человек погиб, и еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение задело более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.