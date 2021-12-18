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В Судане прошел митинг против военной хунты, полиция применила слезоточивый газ

Автор: Анна Полисученко

В столице Судана Хартуме прошел масштабный митинг против военной хунты. Полиция применила слезоточивый газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Митинг разогнали во время выступления оппозиционного политика Халида Омара Юссефа, являвшегося министром суданского правительства до военного переворота. После того как хунта пришла к власти, он был арестован, но вскоре был выпущен на свободу.

Массовые протесты продолжаются в стране с момента военного переворота в октябре.

Ранее мы писали, что в Судане во время протеста военные застрелили трех человек.

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Судан