У Судані пройшов мітинг проти військової хунти, поліція застосувала сльозогінний газ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мітинг розігнали під час виступу опозиційного політика Халіда Омара Юссефа, який був міністром суданського уряду до військового перевороту. Після того як хунта прийшла до влади, він був заарештований, але незабаром був випущений на свободу.

Масові протести тривають в країні з моменту військового перевороту в жовтні.