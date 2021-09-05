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В Судане конфисковали партию российского оружия из Эфиопии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Судана конфисковали в международном аэропорту столицы страны Хартума партию российского оружия, которая прибыла из Эфиопии. При этом часть груза успела "просочиться" в неизвестный пункт назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sawah Press.

Отмечается, что партия из 72 ящиков с автоматами прибыла в Судан вечером 4 сентября из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. При этом представитель правоохранительных органов отметил, что часть оружия "успела просочиться из аэропорта в неизвестный пункт назначения".

По его словам, информация о грузе указывает на то, что партия оружия была поставлена из России. Автоматы были поставлены в Эфиопию в мае 2019 года во время так называемой сидячей забастовки перед зданием Главного командования суданской армии.

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Российская ФедерацияСуданЭфиопия