RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Судані конфіскували партію російської зброї з Ефіопії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Судану конфіскувала в міжнародному аеропорту столиці країни Хартума партію російської зброї, яка прибула з Ефіопії. При цьому частина вантажу встигла "просочитися" в невідомий пункт призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sawah Press.

Відзначається, що партія з 72 ящиків з автоматами прибула до Судану ввечері 4 вересня зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби. При цьому представник правоохоронних органів зазначив, що частина зброї "встигла просочитися з аеропорту в невідомий пункт призначення".

За його словами, інформація про вантаж вказує на те, що партія зброї була поставлена з Росії. Автомати були поставлені в Ефіопію в травні 2019 року під час так званого сидячого страйку перед будівлею Головного командування суданської армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСуданЭфиопия