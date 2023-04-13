ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Судан звинуватив у контрабанді золота росіянина, який працював із ПВК "Вагнера"

Новость на русском →
Судан, Четвер 13 квітня 2023 18:35
Судан звинуватив у контрабанді золота росіянина, який працював із ПВК "Вагнера" Фото: Судан звинуватив у контрабанді золота громадянина РФ (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Судану звинуватила громадянина Росії у контрабанді золота. Він був начальником служби безпеки Al-Sawlaj, яка пов'язана з ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву юрисконсульта компанії Хуведа Мурсала, яку наводить Bloomberg.

Справа проти начальника служби безпеки за звинуваченням у перевезенні 5 кілограмів незаконного золота є єдиною, яка просувається у Судані.

Раніше повідомлялося, що у Судані у справі про контрабанду золота допитали близько трьох десятків росіян із компанії Al-Sawlaj.

"Розслідування розглядалося як потенційна невдача для амбіцій РФ у багатій на природні ресурси північноафриканській державі. Це також сигналізувало про ескалацію киплячої боротьби за владу між суданськими військовими та повстанцями, що суперничають, чий лідер налагодив тісні зв'язки з Росією", - йдеться у матеріалі.

Компанія у 2021 році купила ділянку землі у фірми, яка пов'язана з ПВК "Вагнера". У Європейській раді заявляли, що Al-Sawlaj пов'язана з ПВК "Вагнера" і є фактичним прикриттям для найманців у Судані.

Раніше повідомлялось, що група "Вагнера" займається воєнізованою діяльністю по всьому світу, в тому числі в Африці та на Близькому Сході, і стає дедалі активнішою на фронті в Україні.

Ситуація в Україні стала складнішою для ПВК "Вагнера", тому Євген Пригожин хоче перекинути найманців до Африки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Судан Вагнерівці
NEWS
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно