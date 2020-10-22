Судан готов нормализовать отношения с Израилем

Фото: премьер-министр Судана Абдалла Хамдок (by International Hydropower Association)

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что страна готова нормализовать отношения с Израилем. Однако перед этим Судан должен сформировать переходной парламент.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в правительстве Хартума.

Отмечается, что парламент Судана должен быть создан в соответствии с соглашением о разделении власти между военными и гражданскими лицами, которые совместно управляли Суданом после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году.

Правительство Хамдока пока что отвергает попытки Соединенных Штатов подтолкнуть Судан последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, которые подписали соглашения об установлении официальных связей с Израилем в Белом доме.

Напротив, военные деятели, возглавляющие политический переход Судана, оказались открытыми для нормализации отношений, хотя гражданские группы, включая левых и исламистских политиков, проявляют меньшее сопротивление.

Напомним, 15 сентября Биньямин Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме при участии Дональда Трампа.

Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что еще пять или шесть стран могут подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем.