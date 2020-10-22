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Судан готовий нормалізувати відносини з Ізраїлем

Хартум, Четвер 22 жовтня 2020 21:02
Судан готовий нормалізувати відносини з Ізраїлем
Фото: прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок (by International Hydropower Association)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок заявив, що країна готова нормалізувати відносини з Ізраїлем. Однак перед цим Судан повинен сформувати перехідний парламент.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела в уряді Хартума.

Наголошується, що парламент Судану повинен бути створений відповідно до угоди про поділ влади між військовими і цивільними особами, які спільно управляли Суданом після повалення президента Омара аль-Башира у 2019 році.

Уряд Хамдока поки що відкидає спроби Сполучених Штатів підштовхнути Судан наслідувати приклад Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейну, які підписали угоди про встановлення офіційних зв'язків з Ізраїлем в Білому домі.

Навпаки, військові діячі, очолюють політичний перехід Судану, виявилися відкритими для нормалізації відносин, хоча цивільні групи, включаючи лівих та ісламістських політиків, проявляють менший опір.

Нагадаємо, 15 вересня Біньямін Нетаньяху і міністри закордонних справ ОАЕ та Бахрейну підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі за участю Дональда Трампа.

Крім того, Дональд Трамп заявляв, що ще п'ять або шість країн можуть підписати угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

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