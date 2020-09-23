ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Судам, которые строят "Северный поток-2", отказали в страховке из-за санкций

Автор: Игорь Литвиненко

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила, что судам, которые вовлечены в строительство российского газопровода "Северный поток-2", не должны предоставлять страховку. Также Ассоциация предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока-2" из-за американских санкций.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в заявлении организации.

"Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции США по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Турецкий поток". Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что власти США работают над созданием коалиции против российского газопровода "Северный поток-2".

Также ужесточить санкции против России и остановить "Северный поток-2" призвал Европарламент.

Кроме этого РБК-Украина писало, что за отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Северный поток-2Санкции