Судам, которые строят "Северный поток-2", отказали в страховке из-за санкций

Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила, что судам, которые вовлечены в строительство российского газопровода "Северный поток-2", не должны предоставлять страховку. Также Ассоциация предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока-2" из-за американских санкций.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции США по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Турецкий поток". Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что власти США работают над созданием коалиции против российского газопровода "Северный поток-2".

Также ужесточить санкции против России и остановить "Северный поток-2" призвал Европарламент.

Кроме этого РБК-Украина писало, что за отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку.