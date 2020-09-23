ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Судам, которые строят "Северный поток-2", отказали в страховке из-за санкций

Среда 23 сентября 2020 11:16
Судам, которые строят "Северный поток-2", отказали в страховке из-за санкций
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила, что судам, которые вовлечены в строительство российского газопровода "Северный поток-2", не должны предоставлять страховку. Также Ассоциация предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока-2" из-за американских санкций.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции США по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Турецкий поток". Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что власти США работают над созданием коалиции против российского газопровода "Северный поток-2".

Также ужесточить санкции против России и остановить "Северный поток-2" призвал Европарламент.

Кроме этого РБК-Украина писало, что за отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Северный поток-2Санкции
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь