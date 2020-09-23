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Судам, які будують "Північний потік-2", відмовили в страховці через санкції

Середа 23 вересня 2020 11:16
Судам, які будують "Північний потік-2", відмовили в страховці через санкції
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Асоціація міжнародних страховиків судновласників попередила, що судам, які залучені у будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", не повинні надавати страховку. Також Асоціація попередила своїх членів про небезпеку роботи з оператором "Північного потоку-2" через американські санкції.

Про це йдеться в заяві організації.

"Цим циркуляром висловлюється занепокоєння з приводу позиції США щодо посилення санкційних положень щодо будівництва трубопроводу "Північний потік-2" і трубопроводу "Турецький потік". Клуб не буде надавати страхове покриття для діяльності, що належить до проектів", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що влада США працює над створенням коаліції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Також посилити санкції проти Росії і зупинити "Північний потік-2" закликав Європарламент.

Крім цього РБК-Україна писало, що за відмова від санкцій проти "Північного потоку-2" Німеччина запропонувала США угоду.

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