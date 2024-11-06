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Судаков яскравим соло-голом "Янг Бойз" нагадав про свій цінник: відео

Фото: Георгій Судаков забив сам і асистував партнеру по команді (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" здобув вольову перемогу над швейцарським "Янг Бойз" у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Команди організували три м'ячі на двох ще в першій половині протистояння. Чемпіон Швейцарії відкрив рахунок зусиллями Імері. Команда Маріно Пушіча відповіла голами українців Зубкова та Судакова.

Повний відеоогляд матчу:

 

 

 

"Бджоли" відкрили рахунок на 27-й хвилині. Бондаренко помилився з передачею на власній половині, тож м'яч після перехоплення опинився в Імері. Він пройшов до лінії штрафного та впіймав голкіпера на протиході.

Відео гола Імері:

 

 

 

"Гірники" швидко відігралися. Судаков накрутив суперників біля лінії поля і прострілив уздовж воріт. Зубкова залишалося лише підставити ногу під м'яч, щоб відправити в незахищену рамку "Янг Бойз".

Відео гола Зубкова:

 

 

Перед перервою "Шахтар" вийшов уперед. Індивідуальний гол оформив Судаков. На чужій половині він обігрався з Егіналдо та більярдним пострілом із лінії штрафного поцілив у дальній кут.

Відео гола Судакова:

 

 

 

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Янг Бойз" зразка сезону 2024/25.

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