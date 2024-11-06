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Судаков ярким соло-голом "Янг Бойз" напомнил о своем ценнике: видео

Фото: Георгий Судаков забил сам и ассистировал партнеру по команде (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" выиграл первый тайм противостояния со швейцарским "Янг Бойз" в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Пчелы" открыли счет на 27-й минуте. Бондаренко ошибся с передачей на собственной половине, поэтому мяч после перехвата оказался у Имери. Он прошел к линии штрафной и поймал голкипера на противоходе.

Видео гола Имери:

 

 

 

"Горняки" быстро отыгрались. Судаков накрутил соперников у лицевой линии и прострелил вдоль ворот. Зубкову оставалось лишь подставить ногу под мяч, чтобы отправить в незащищенный створ "Янг Бойз".

Видео гола Зубкова:

 

 

 

Перед перерывом "Шахтер" вышел вперед. Индивидуальный гол оформил Судаков. На чужой половине он обыгрался с Эгиналдо и бильярдным выстрелом с линии штрафной попал в дальний угол.

Видео гола Судакова:

 

 

 

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Янг Бойз" образца сезона 2024/25.

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