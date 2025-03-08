Суд звільнив з-під варти відстороненого президента Південної Кореї

Суд у Сеулі вирішив звільнити з-під варти відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Прокуратура підтримала це рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Напередодні Центральний окружний суд Сеул підтримав прохання захисту Юн Сок Йоля про звільнення з-під арешту. Судді вважають, що прокуратура запізнилася з висуванням офіційних звинувачень у заколоті на кілька годин. Обвинувачення та суд розійшлися у думках щодо можливості знищення доказів.
Для звільнення відстороненого президента потрібно також було дочекатися рішення прокуратура. Слідчі могли подати апеляцію на рішення суду, але цього не сталося.
Юн Сок Йоля буде звільнено найближчим часом. Він утримувався у слідчому ізоляторі поблизу Сеула.
Нагадаємо, на початку грудня 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан. Він був пов'язаний не з воєнною загрозою, а через внутрішню ситуацію.
Воєнний стан тривав кілька годин, проте це стало початком політичної кризи у Південній Кореї. Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти президента. Юн Сок Йоля відсторонили від посади президента.
Суд у Південній Кореї 1 січня видав ордер на арешт Юн Сок Йоля, але силовики не змогли затримати його через опір охорони президента. Пізніше він все ж був затриманий і утримувався у слідчому ізоляторі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.