Суд зобов’язав Росію та "Газпромбанк" виплатити українській компанії понад 2 млрд гривень

Йдеться про рішення у справі № 910/9160/24, оприлюднене 20 травня 2025 року. Позов подав дистриб’ютор і оператор однойменної мережі супермаркетів – компанія "Новус Україна".

Вона вимагала відшкодування прямих та непрямих збитків, яких зазнала через руйнування та пошкодження об’єктів нерухомості у Бучі, Ірпені та Києві (зокрема ТРЦ Retroville) внаслідок дій РФ.

За підрахунками, втрачено або зруйновано майно у 10 магазинах, із яких 3 повністю знищено. Збитки охоплюють знищене обладнання, товари, витрати на відновлення (зокрема закупівлю дизель-генераторів), а також упущену вигоду через неможливість працювати.

Суд дійшов висновку, що Росія в особі Мін'юсту та АТ «Газпромбанк», який фінансував військову машину РФ, несуть відповідальність за спричинену шкоду.

Відповідачі на засідання не з’явились, заперечень не подали, а надані докази позивача - експертні висновки та фінансові розрахунки - визнано достатніми.

Крім основної суми, суд також постановив стягнути з відповідачів понад 1 млн грн судового збору на користь державного бюджету України. Рішення набере чинності, якщо протягом 20 днів після його складення не буде подано апеляцію.

Чому це важливо

Як пояснює юрист Клим Братківський, це рішення створює важливий юридичний факт: воно офіційно встановлює, що Російська Федерація заподіяла шкоду українській компанії внаслідок збройної агресії. Такий факт може стати підставою для: