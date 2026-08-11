Суд зобов’язав ДБР перевірити диплом Пишного на підробку, - Кушнірук

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку економіста та експерта-аналітика Бориса Кушнірука для видання УНІАН.

За його словами, 5 серпня 2026 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив його скаргу на бездіяльність ДБР у справі №761/30566/26.

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Суд зобов'язав відомство внести відомості про можливе правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочати слідчі дії.

"Підкреслю особливо важливе формулювання ухвали: моя заява містить “достатньо відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення", - наголосив Кушнірук.

Ухвала суду (фото: facebook.com/boris.kusniruk)

Приводом для звернення до правоохоронних органів стали матеріали кримінальної справи №1-П-7/07 із паперового архіву Зарічного районного суду Сум. У них йшлося про можливе службове підроблення документів щодо навчання у Сумській філії "Університету сучасних знань".

Як стверджує Кушнірук, посадовці навчального закладу оформили документи на трьох осіб, які фактично там не навчалися. За його словами, у незнеособленій паперовій копії судового документа був зазначений Андрій Пишний.

6 липня 2026 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень були оприлюднені дві ухвали Зарічного районного суду Сум від 21 травня 2007 року - №137921791 та №137921807.

Прізвища у документах приховані, однак Кушнірук вважає, що Пишного можна ідентифікувати за датами та переліком документів, зокрема за протоколом індивідуальної співбесіди від 26 липня 2002 року.

За версією економіста, Пишний не навчався у Сумській філії "Університету сучасних знань", але на його ім’я могли оформити протокол співбесіди, навчальну картку й академічну довідку з неправдивими відомостями.

На підставі цих документів його зарахували одразу на четвертий курс Української академії банківської справи НБУ, яку він закінчив у 2005 році за спеціальністю "Банківська справа".

"Понад те, у матеріалах зазначено, що Пишний особисто звертався з проханням надати диплом у скорочений термін. Тобто версія "я нічого не знав, мені просто видали документ" дедалі більше нагадує сатиричне оповідання", - наголосив Кушнірук.

За оцінкою експерта, описані обставини можуть підпадати під статті 358 та 190 Кримінального кодексу України - підроблення або використання підроблених документів і шахрайство. Водночас остаточну правову кваліфікацію мають встановити слідчі.

Експерт також нагадав, що стаття 18 закону "Про Національний банк України" вимагає від голови НБУ наявності повної вищої освіти або наукового ступеня у сфері економіки чи фінансів. Тож встановлення факту подання недостовірної інформації під час призначення може стати підставою для звільнення.

Кушнірук звернувся до народних депутатів, нагадавши, що у 2022 році за призначення Пишного головою НБУ проголосували 290 парламентарів.

Він закликав Раду створити тимчасову слідчу комісію, викликати очільника НБУ до парламенту, витребувати документи, подані під час його призначення, та розглянути питання про висловлення недовіри голові Нацбанку.

"Суд свою роботу зробив. Тепер черга за ДБР, парламентом і президентом", - підсумував економіст.