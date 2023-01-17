Суд знову вирішив заочно арештувати Януковича

Суд обрав запобіжний захід колишньому українському президенту-втікачу Віктору Януковичу у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
У ДБР нагадали, що розслідування злочинів Януковича завершилося ще листопаді 2021 року. Тоді було встановлено, що під час акцій протесту у 2014 році через дії екс-президента та дев'яти чиновників загинули 76 громадян України та понад 800 отримали травми різного ступеня тяжкості.
"Наразі щодо всіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначають в ДБР.
Правоохоронці наголосили, що колишньому президентові України суди раніше обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по справах щодо узурпації влади, "Харківських договорів" та дезертирства.
Нагадаємо, 14 грудня ВАКС конфіскував рухоме та нерухоме майно Януковича та наближених до нього осіб.
Також ми писали, що 19 грудня ГБР завершило розслідування щодо держзради Януковича.
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