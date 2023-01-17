Суд знову вирішив заочно арештувати Януковича

У ДБР нагадали, що розслідування злочинів Януковича завершилося ще листопаді 2021 року. Тоді було встановлено, що під час акцій протесту у 2014 році через дії екс-президента та дев'яти чиновників загинули 76 громадян України та понад 800 отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Наразі щодо всіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначають в ДБР.

Правоохоронці наголосили, що колишньому президентові України суди раніше обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по справах щодо узурпації влади, "Харківських договорів" та дезертирства.