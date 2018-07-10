Суд завтра рассмотрит продление меры пресечения руководителю "РИА Новости-Украина" Вышинскому

Его подозревают в государственной измене

Херсонский городской суд завтра, 11 июля, в 13:00 рассмотрит ходатайство о продлении сроков содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Судебной власти Украины.

Как сообщается, его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ходатайство будет рассматриваться следственным судьей Я.А. Мусулевским.

Как сообщалось ранее, Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Вышинского относительно возврата изъятого во время обысков имущества.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Также правоохранители провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве, а также дома у Вышинского. В ходе следственных действий у Вышинского обнаружили российский паспорт. Вышинскому было объявлено подозрение в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщалось, что Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили у Вышинского договор с пропагандиським агенством России.