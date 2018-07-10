Суд завтра розгляне продовження запобіжного заходу керівнику "РІА Новини-Україна" Вишинському

Його підозрюють у державній зраді

Херсонський міський суд завтра, 11 липня, о 13:00 буде розглядатись клопотання про продовження строків тримання під вартою щодо керівника "РІА Новини-Україна" Кирила Вишинського. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Судової влади України.

Як повідомляється, його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Клопотання буде розглядатись слідчим суддею Я.А. Мусулевським.

Як повідомлялося раніше, Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту підозрюваного у державній зраді Вишинського щодо повернення вилученого під час обшуків майна.

15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Києві журналіста "РІА Новини Україна" Кирилла Вишинського. Також правоохоронці провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" у Києві, а також вдома у Вишинського. В ході слідчих дій у Вишинського виявили російський паспорт. Вишинському було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Також повідомлялося, що Співробітники служби безпеки України (СБУ) виявили у Вишинського договір з пропагандиським агенством Росії.