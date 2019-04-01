Суд завтра продолжит рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Мангеру

Завтра, 2 апреля, состоится продолжение судебного процесса по изменению меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщается на странице в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Судебное заседание состоится в Шевченковском районном суде города Киева в 13:00.

Напомним, на прошлом заседании сторона защиты Мангера заявила отвод председательствующей судье Шевченковского райсуда Щебуняевой Лидии.

Адвокат Екатерины Гандзюк Евгения Закревская после судебного заседания сообщила журналистам, что суд так и не смог перейти к фактическому рассмотрению ходатайства прокуратуры.

Ранее Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов относительно Владислава Мангера. В частности, суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения.

Отметим, что Мангера подозревают в организации убийства общественной активистки Екатерины Гадзюк, на которую летом 2018 года вылили литр серной кислоты. Через три месяца Гандзюк умерла в киевской больнице.