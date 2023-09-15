Суд засудив до 15 років в'язниці ще шістьох бойовиків "Л/ДНР". Їх взяли в полон на Донбасі

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини ще 6 зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Штурм Маріуполя

Встановлено, що більшість із них на початку повномасштабного вторгнення РФ увійшла до складу 1-го і 2-го армійських корпусів Південного військового округу ЗС РФ.

Однак, серед них є зрадники, які ще 2015 року перебували в лавах терористичної організації "ДНР" і воювали проти сил АТО на сході України.

"Тоді один із них вступив до складу підконтрольного Росії "9-го окремого полку морської піхоти" (більш відомого як "дев'ятка"), інший - приєднався до угруповання "Восток". Встановлено, що обидва зловмисники обстрілювали позиції українських військ у районі Ясинуватої та Пісків, а після 24 лютого 2022 року брали участь у захопленні Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Інші бойовики воювали поблизу Бахмута та Авдіївки

Ще четверо зрадників входили до складу так званої "Народної міліції Л/ДНР" і після початку повномасштабного вторгнення РФ штурмували Бахмут і Красногорівку в Донецькій області.

Інші бойовики обстрілювали з автоматичної зброї позиції ЗСУ в районі селища Білогорівка в Луганській області. Також вони облаштовували фортифікаційні споруди та вогневі точки російських окупантів поблизу Авдіївки та Лисичанська.

За що судили бойовиків "Л/ДНР"

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями:

Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

Участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях;

Участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Фото: Бойовики (facebook.com/pgo.gov.ua)

За матеріалами СБУ суд призначив зловмисникам 15 років тюремного ув’язнення.

Покарання для окупантів з "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.

Також повідомлялось, що бойовик "ЛНР" пішов за гроші воювати проти українських захисників і під Соледаром потрапив у полон. Правоохоронці повідомили йому про підозру.