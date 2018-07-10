Суд запретил стройку на Святошино до принятия решения о законности работ

ОСМД "Святошинский-2" судятся с Киеврадой и "Киевгорстроем" из-за стройки на Святошино

Киевский апелляционный хозяйственный суд (КАХС) запретил стройку новостройки на Святошино до принятия решения относительно законности работ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, КАХС оставил в силе решение суда первой инстанции относительно запрета ПАО "ХК "Киевгорстрой" и другим лицам до вступления в силу решения суда о законности проведения работ по строительству новостройки на земельном участке по ул. Святошинской в Киеве.

Как сообщается, в настоящее время Хозяйственный суд Киева рассматривает дело по иску Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) "Святошинский-2" к Киевраде и "Киевгорстрою" о признании недействительным договора аренды земельного участка, по которому ответчику-2 был передан земельный участок для строительства жилого дома.

Рассмотрев жалобу ОСМД, Хозяйственный суд Киева запретил "Киевгорстрою" и лицам, с которыми заключены договоры относительно строительства проводить работы на указанном участке.

"Имеющимися в материалах дела документами подтверждается существование реальной возможности совершения ответчиком-2 действий, направленных на застройку спорного земельного участка...Непринятие указанных мер по обеспечению иска до разрешения дела по существу, может затруднить исполнение решения суда в случае удовлетворения исковых требований", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентября 2016 года на стройке на Святошино между представителями застройщика и группой из 100-150 человек произошли столкновения. В частности, к штурму строительства были причастны представители Гражданского корпуса "Азов". Кроме того, активисты блокировали офис "Киевгорстроя". По информации полиции Киева, в результате столкновений был задержан один из участников протеста, также сообщалось о пострадавших.