Суд заборонив будівництво на Святошино до прийняття рішення щодо законності робіт

ОСББ "Святошинський-2" позиваються до Київради та "Київміськбуду" через будівництво на Святошино

Київський апеляційний господарський суд (КАГС) заборонив будівництво новобудови на Святошино до прийняття рішення щодо законності робіт. Про це повідомляє прес-служба суду.

Так, КАГС залишив в силі ухвалу суду першої інстанції щодо заборони ПАТ "ХК "Київміськбуд" та іншим особам до набрання сили рішенням суду щодо законності робіт проведити будівництво новобудови на земельній ділянці на вул. Святошинській у Києві.

Як повідомляється, наразі Господарський суд Києва розглядає справу за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) "Святошинський-2" до Київради та "Київміськбуду" про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки, за яким відповідачу-2 було передано земельну ділянку для будівництва житлового будинку.

Розглянувши скаргу ОСББ, Господарський суд Києва заборонив "Київміськбуду"та особам, з якими укладено договори щодо будівництва проводити роботи на вказаній ділянці.

"Наявними в матеріалах справи документами підтверджується існування реальної можливості вчинення відповідачем-2 дій, спрямованих на забудову спірної земельної ділянки...Невжиття вказаних заходів забезпечення позову до вирішення справи по суті, може утруднити виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересня 2016 року на будівництві на Святошино між представниками забудовника і групою із 100-150 осіб сталися сутички. Зокрема, до штурму будівництва були причетні представники Громадянського корпусу "Азов". Крім того, активісти блокували офіс "Київміськбуду". За інформацією поліції Києва, в результаті сутичок було затримано одного з учасників протесту, також повідомлялося про постраждалих.