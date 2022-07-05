Суд запретил Коммунистическую партию Украины

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины (КПУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

Сообщается, что суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение запретить деятельность КПУ. Имущество, денежные средства и другие активы партии, а также всех ее структурных организаций будут переданы в собственность государства. Также в суде отметили, что полный текст решения по делу о запрете политической партии появится на сайтах Минюста и Верховной рады.