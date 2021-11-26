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Суд запретил "ГарПоку" тратить деньги "зеленых" еврооблигаций не по назначению

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 11:01
Суд запретил "ГарПоку" тратить деньги "зеленых" еврооблигаций не по назначению Фото: суд запретил "ГарПоку" тратить деньги "зеленых" еврооблигаций не по назначению (flickr)
Автор: Илона Свиридова

Остаток средств "зеленых" еврооблигаций 3,04 млрд грн, которые содержатся на счетах ГП "Гарантированный покупатель", должны быть использованы исключительно на погашение долгов перед всеми производителями электрической энергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева от 22 ноября.

"Ограничение ГП "Гарантированный покупатель" в способе использования средств, перечисленных ему в пределах исполнения постановления КМУ №1049 (о государственных гарантиях на еврооблигации, - ред.), является ничем иным, как публичным обременением средств, направленных на погашение задолженностей перед производителями ВИЭ и наличие которой (ее размер) учитывалась при определении необходимых объемов привлечения средств путем выпуска и размещения "зеленых" облигаций", - говорится в решении суда.

Поэтому Хозяйственный суд города Киева не увидел необходимости в дополнительном обременении этих средств в виде ареста.

"Судом установлено, что средства, направленные на погашение задолженности перед производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф, за указанный в заявлении период ее начисления, обремененные", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ".
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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