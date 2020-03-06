Суд заочно взял под стражу двоих экс-правоохранителей по делам Майдана

Печерский районный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей двоим бывшим руководителям правоохранительных органов по делам Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Бывших правоохранителей подозревают к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против участников Революции Достоинства в феврале 2014 года.

"Бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда за пределами Украины, вероятно на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск. Такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых, и дадут возможность применить процедуры специального досудебного расследованию и заочного осуждения", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на конце февраля в Государственном бюро расследований находится 51 уголовное производство по делам Майдана.

Также сообщалось, что 28 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении в похищении и пытках участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого участнику преступной организации. Подозреваемый не явился на вручение подозрения, поэтому судья дал разрешение на его арест.