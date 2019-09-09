Суд закрыл дело против "Запорожгаза", начатое по заявлению предпринимателя

3 сентября Орджоникидзевский районный суд Запорожья закрыл производство против АО "Запорожгаз". Производство по делу начато по заявлению Юрия Щуклина в управление СБУ в Запорожской области, оно длилось на протяжении четырех лет, и было прекращено судом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Действия Юрия Щуклина в отношении компании АО "Запрожгаз" носят личные мотивы. Все началось с того, что "Запорожгаз" обнаружил в работе газовой заправки, которой владеет Щуклин, грубые нарушения, связанные с учетом газа. Ему было предписано исправить нарушения, однако он отказался. В результате заправка была отключена от газа и прекратила работу. После чего Юрий Щуклин начал безосновательно обвинять АО "Запорожгаз" в злоупотреблениях, в частности во внесении данных о производственно-технологические потери, без подтверждающих документов", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, речь не может идти о завышении объемов расходов технологического газа - производственно-технических потерь (ПТП), поскольку размер ПТП для "Запорожгаза" рассчитывает не сама компания – они утверждаются Приказом Министерства топлива и энергетики.

"Мотивы судебных разбирательств Юрия Щуклина лежат исключительно в плоскости личных взаимоотношений, - говорит председатель правления АО "Запорожгаза" Олег Мизик. - Все началось с того, что его счетчик газа был исключен из госреестра в связи со снятием с производства, а затем вышел из строя. Это является законным основанием для приостановки подачи газа для замены счетчика на новый. Но владелец заправки счетчик так и не заменил".

По словам пресс-службы, предприниматель "пытался использовать СМИ, энергосообщество, государственные органы власти, в том числе и правоохранительные с целью опорочить репутацию компании".