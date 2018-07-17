Суд закрыл дело о нарушениях процедуры назначения Денисовой омбудсменом

Денисова участвовала в обсуждении и голосовании за свою кандидатуру на должность омбудсмена

Печерский райсуд Киева закрыл дело о конфликте интересов уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой при назначении ее на пост омбудсмена. Об этом говорится в постановлении суда от 2 июля.

Так, согласно протоколу об админнарушении Денисова, будучи народным депутатом, 15 марта принимала участие в обсуждении и голосовании за свою кандидатуру на должность омбудсмена.

В частности, после завершения выступления Денисова заявила: "Я рассчитываю на вашу поддержку".

"Достоверно усматривается, что Денисова во время непосредственного участия в обсуждении и в голосовании за вопрос... по поводу назначения ее на должность Уполномоченного ВР по правам человека не приняла меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов", - говорится в материалах суда.

Отметим, 15 марта Верховная рада Украины назначила нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 280 депутатов.

Напомним, в июне народные депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в Конституционном суде представление о нарушении процедуры назначения уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

В обращении депутаты отметили нарушение норм, в частности, парламент вопреки нормам профильного закона назначил омбудсмена открытым голосованием. Кроме того, указано, что изменения в закон о Конституционном суде, ссылаясь на который была применена процедура открытого голосования, были внесены с множеством нарушений регламента.