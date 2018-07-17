Суд закрив справу про порушення процедури призначення Денісової омбудсменом

Денісова брала участь в обговоренні і голосуванні за свою кандидатуру на посаду омбудсмена

Печерський райсуд Києва закрив справу про конфлікт інтересів уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової під час призначенні її на посаду омбудсмена. Про це йдеться в постанові суду від 2 липня.

Так, згідно з протоколом про адмінпорушення Денісова, будучи народним депутатом, 15 березня брала участь в обговоренні і голосуванні за свою кандидатуру на посаду омбудсмена.

Зокрема, після завершення виступу Денісова заявила: "Я розраховую на вашу підтримку".

"Достеменно вбачається, що Денісова під час безпосередньої участі в обговоренні та надалі в голосуванні за питання… стосовно призначення її на посаду Уповноваженого ВР з прав людини не вжила заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів", - йдеться в матеріалах суду.

Зазначимо, 15 березня Верховна рада України призначила нардепа від "Народного фронту" Людмилу Денисову уповноваженим з прав людини. За відповідне рішення проголосували 280 депутатів.

Нагадаємо, у червні народні депутати Верховної ради України зареєстрували у Конституційному суді подання про порушення процедури призначення уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової.

У зверненні депутати зазначили порушення норм, зокрема, парламент всупереч норм профільного закону призначив омбудсмена відкритим голосуванням. Крім того, зазначено, що зміни в закон про Конституційний суд, посилаючись на який була застосована процедура відкритого голосування, були внесені з безліччю порушень регламенту.