Суд закрив провадження, ініційоване кредиторами зернового терміналу в Одесі

Український холдинг повідомив, що 6 червня 2023 року Львівський окружний адміністративний суд закрив провадження у справі №380/809/23, що було відкрите за позовом компанії Madison Pacific Trust – кредитного агента, який діє в інтересах кредиторів Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners.

"Провадження було закрите у зв’язку з непідсудністю даного спору судам адміністративної юрисдикції (спір не має публічно-правового характеру). Серед іншого, суд роз’яснив, що для вирішення спору позивач мав звернутись до господарського суду, який і вирішує спори, що виникають із корпоративних правовідносин, а не до адміністративного", - зазначається в прес-релізі.

При цьому GNT Group наголосили, що раніше адміністративне провадження було безпідставно відкрито суддею Желік О.М., яка виявилася колишньою колегою адвокатів, що допомагають Argentem Creek Partners.

"Про те, що дана категорія спорів взагалі не підсудна адміністративному суду, а підсудна саме судам господарської юрисдикції, юридичній спільноті (як суддям, так і адвокатам) відомо ще з 2020 року, коли Велика Палата Верховного суду, переглянувши рішення у справі №806/5231/15 (справа щодо ТДВ "Житомирські ласощі"), вирішила, що такі спори є найбільш наближеними до таких, що виникають з корпоративних відносин. Чому цього не помітила та не врахувала суддя Желік Олександра Мирославівна, вживаючи заходи забезпечення фактично вигідні "рейдерам"? Питання очевидне, і вказує наскільки вдало іноземні кредитори Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners використовують в Україні корупційну складову судової системи", - йдеться в документі.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в GNT Group заявили, що кредитори Argentem Creek Partners спробували здійснити рейдерське захоплення ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" - компанії-оператора одеського зернового терміналу.

Після невдалої спроби захопити контроль над підприємствами, кредитори примусово розпочали процедуру банкрутства зернового терміналу.