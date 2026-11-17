Київський окружний адміністративний суд заборонив АРМА підписувати договір про передачу корпоративних прав групи IDS Ukraine ("Моршинська", "Миргородська", "Аляска") в управління юрфірмі "Пріорітас". Рішення ухвалили напередодні засідання ВАКС у справі про націоналізацію активів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію порталу NADRA.INFO.

Суд заборонив передачу активів IDS Ukraine

Згідно з копіями постанови КОАС, які є у розпорядженні порталу, суд задовольнив клопотання кіпрської холдингової компанії International Distribution Systems Limited (IDS) про забезпечення позову та заборонив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписувати договір про передачу в управління корпоративних прав групи IDS Ukraine.

Ухвала унеможливлює завершення процедури передачі корпоративних прав групи IDS Ukraine в управління юридичній фірмі "Пріорітас", яку обрало АРМА.

ВАКС розглядає націоналізацію компанії

Блокування дій Агентства відбувається на тлі фінальної стадії розгляду позову Міністерства юстиції у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) про стягнення підсанкційних активів IDS Ukraine у дохід держави.

Наступне засідання ВАКС у цій справі призначене на 23 листопада 2026 року.

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Заборона на укладення договору з боку АРМА фактично зберігає статус кво компанії до ухвалення рішення антикорупційним судом, після чого націоналізований бізнес має перейти безпосередньо під контроль Фонду державного майна, оминаючи тимчасове зовнішнє управління.

У чому суть спору

Рішення про забезпечення позову ухвалено в межах судового процесу, відкритого КОАС у травні 2026 року. У ньому акціонер холдингу IDS оскаржує повноваження АРМА щодо управління арештованими корпоративними правами українських заводів.

Позивач наголошує, що після набрання чинності нового закону "Про АРМА" агентство не має підстав управляти активами, на які судом накладено лише заборону відчуження без заборони користування та розпорядження.