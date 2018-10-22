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Суд взыскал с частной компании в доход государства 18 млн гривен за незаконную добычу газа

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 13:31
Фото: Стрелковое месторождение газа (wikipedia.org/serg_ua71)
Фото: Стрелковое месторождение газа (wikipedia.org/serg_ua71)

Газ добывали на Стрелковом и Архангельском месторождениях

Хозяйственный суд Киевской области взыскал в доход государства более 18 млн гривен с частного акционерного общества, которое незаконно добывало газ в двух месторождениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ).

В 2017 году прокуратурой было установлено, что коммерческие структуры создали  незаконную схему получения прибыли от газодобычи с привлечением государственных ресурсов.

В частности, между ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" и Чао "Пласт" был заключен договор о совместной деятельности, согласно условиям которого "Черноморнефтегаз" было внесено в совместную деятельность на право пользования Стрековым и Архангельским газовыми месторождениями.

"ЧАО "Пласт" обязывалось внести 71 млн грн, из которых внесло лишь 1 млн грн, при этом незаконно получало от совместной деятельности прибыль в пропорционально большем размере, чем "Черноморнефтегаз". Как следствие, государством недополучено свыше 18 млн гривен от продажи газа, добытого во время действия договора", - отметили в ГПУ.

В связи с этим, заместитель генпрокурора подал иск о признании недействительным договора о совместной деятельности вышеупомянутых предтприятий. Суды всех инстанций исковые требования удовлетворили в полном объеме. В частности, хозяйственный суд принял положительное решение 17 октября 2018 года.

Напомним, АО "Укргаздобыча" за январь-сентябрь 2018 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87 млн куб. м до 11 млрд 427 млн куб. м.

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