Суд стягнув із приватної компанії у дохід держави 18 млн гривень за незаконний видобуток газу

Фото: Стрілкове родовище газу (wikipedia.org/serg_ua71)

Газ видобували на Стрілковому та Архангельському родовищах

Господарський суд Київської області стягнув у дохід держави понад 18 млн гривень із приватного акціонерного товариства, яке незаконно добувало газ у двох родовищах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генеральну прокуратуру України (ГПУ).

У 2017 році прокуратурою було встановлено, що комерційні структури створили незаконну схему отримання прибутку від газовидобування із залученням державних ресурсів.

Зокрема, між ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ПрАТ "Пласт" укладено договір про спільну діяльність, згідно з умовами якого "Чорноморнафтогаз" було внесено у спільну діяльність право користування Стрілковим та Архангельським газовими родовищами.

"ПрАТ "Пласт" зобов’язувалося внести 71 млн грн, з яких внесло лише 1 млн грн, при цьому незаконно отримувало від спільної діяльності прибуток у пропорційно більшому розмірі, ніж "Чорноморнафтогаз". Як наслідок, державою недоотримано понад 18 млн гривень від продажу газу, видобутого під час дії договору", - зазначили в ГПУ.

У зв’язку з цим, заступник генпрокурора подав позов про визнання недійсним договору про спільну діяльність вищезгаданих підприємств. Суди всіх інстанцій позовні вимоги задовольнили у повному обсязі. Зокрема, господарський суд ухвалив позитивне рішення 17 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, АТ "Укргазвидобування" за січень-вересень 2018 року збільшила видобуток природного газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 87 млн куб. м до 11 млрд 427 млн куб. м.