Суд по Вышинскому перенесли на две недели

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Заседание суда состоится 15 июля

Суд по главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому перенесли на две недели, на 15 июля. Об этом сообщает РБК-Украина.

Подольский суд города Киева дал прокурорам еще 12 дней. 15 июля состоится новое заседание суда по делу Вышинского. Суд дал возможность прокурорам еще раз ознакомиться с делом журналиста. Сообщается также, что суд обратится с соответствующим письмом к прокуратуре.

Сегодня ожидалось, что защита Вышинского подаст ходатайства о смене меры пресечения. В случае положительного решения суда это могло быть стать первым освобождением из-под стражи подозреваемого в государственной измене после резонансного решения Конституционного суда.

25 июня КСУ признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании меры пресечения подозреваемым в госизмене или террористических действиях только в виде содержания под стражей. Так, суд признал не соответствующим Конституции Украины, положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которые предусмотрены статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса.

Как известно, Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура обвинила Вышинского в размещении статей 72 "антиукраинского направления".