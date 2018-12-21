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Суд випустив під заставу поліцейських, які били людей у метро у Харкові

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 20:14
Суд випустив під заставу поліцейських, які били людей у метро у Харкові
Ілюстративне фото (facebook.comKyivOperativ)

За поліцейських внесли заставу у розмірі 140 тис. гривень

Групу поліцейських, яких підозрюють в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, відпустили під заставу в розмірі близько 140 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KHARKIV Today.

Як зазначається, рішення щодо звільнення під заставу по кожному з випадків не підлягає оскарженню.

У прес-службі прокуратури Харківської області розповіли, що з шістьох поліцейських, підозрюваних у злочинах, четверо звільнені з правоохоронних органів. Стосовно двох - тривають службові перевірки.

РБК-Україна повідомляло, що один із групи поліцейських, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, хоче відновитися на посаді та стягнути з ГУНП в Харківській області середній заробіток за час вимушеного прогулу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові поліцейські жорстоко били людей на станції метро "Південний вокзал" та вимагали від них хабарі. Прокуратура Харківської області повідомила про підозри чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів. Слідством встановлено непоодинокі випадки перевищення службових повноважень.

 

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